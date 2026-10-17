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17 октября, 17:32

Общество

Роспотребнадзор проверит информацию о заболевании россиян гриппом А в Дубае

Фото: 123RF.com/photopaper

Роспотребнадзор запросил данные о случаях заболевания гриппом А российских туристов в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Также официальное письмо подготовлено в адрес министерства здравоохранения ОАЭ", – подчеркнуло ведомство.

Роспотребнадзор посоветовал обращаться за медпомощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала оценивать риски инфекций при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, денге и чикунгунья.

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