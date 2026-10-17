Состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге стабильно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пять человек, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян, чувствуют себя стабильно. Об этом РИА Новости рассказали в клинической инфекционной больнице имени Боткина.

"Состояние всех пациентов стабильное, легкой и средней тяжести", – рассказала представитель медучреждения.

О госпитализации граждан с подозрением на оспу обезьян стало известно 16 октября. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, которые контактировали с госпитализированными, чтобы оценить риск дальнейшего распространения инфекции. При этом подтвержденной информации о наличии заболевания у людей, доставленных в больницу, пока нет.

В свою очередь, профессор Алексей Аграновский считает крайне низким риск эпидемии оспы обезьян, так как, с его слов, вирус плохо передается от человека к человеку.