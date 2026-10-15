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15 октября, 21:11

Общество

Роспотребнадзор начал расследование после возможного случая оспы обезьян в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали санитарно-эпидемиологическое расследование после получения информации о возможном случае заболевания оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Кроме того, выдано предписание на проведение дезинфекции.

Сейчас специалисты продолжают устанавливать круг контактных лиц. В ведомстве напомнили, что для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Ранее в областном Минздраве сообщили о госпитализации пяти человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. Пациенты были помещены под наблюдение, их состояние оценивается как удовлетворительное.

У них произвели забор анализов. При этом клинических проявлений заболевания нет.

До этого в Роспотребнадзоре призывали россиян оценивать риски инфекций при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах напряженная. В частности, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, денге и чикунгунья.

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