15 октября, 21:11Общество
Роспотребнадзор начал расследование после возможного случая оспы обезьян в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали санитарно-эпидемиологическое расследование после получения информации о возможном случае заболевания оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Кроме того, выдано предписание на проведение дезинфекции.
Сейчас специалисты продолжают устанавливать круг контактных лиц. В ведомстве напомнили, что для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Подмосковью.
Ранее в областном Минздраве сообщили о госпитализации пяти человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. Пациенты были помещены под наблюдение, их состояние оценивается как удовлетворительное.
У них произвели забор анализов. При этом клинических проявлений заболевания нет.
До этого в Роспотребнадзоре призывали россиян оценивать риски инфекций при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах напряженная. В частности, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, денге и чикунгунья.