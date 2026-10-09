Режим повышенной готовности объявили в Забайкалье для предотвращения ящура

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края для предотвращения появления ящура. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Он привел данные Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), согласно которым вспышки заболевания зафиксированы в сопредельных странах. Чтобы не допустить распространения инфекции, в крае начали действовать дополнительные ограничения.

Осипов поручил ветеринарной службе провести бустерную вакцинацию против ящура в 12 приграничных округах, а также держать силы и средства наготове для быстрой локализации и ликвидации возможных очагов. Главам приграничных округов предписано ограничить выпас скота в 10 километрах от границы и ввести организованный выпас на остальной территории.

Кроме того, местные власти должны оповестить население о мерах профилактики и обновить данные похозяйственных книг. Владельцам животных рекомендовано не допускать бесконтрольного выпаса, показывать скот ветспециалистам для осмотра и вакцинации, а также незамедлительно сообщать о падеже или массовом заболевании. Продажа продукции разрешена только при наличии ветеринарных документов.

Министерству финансов края поручено выделить средства из резервного фонда на закупку вакцины.

Ранее власти Московской области ввели в округе Луховицы карантин из-за очага бешенства животных. Соответствующее распоряжение выпустило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

В рамках мероприятий специалисты установят источник инфекции, организуют наблюдение за восприимчивыми к заболеванию животными, проведут дезинфекцию и вакцинацию.