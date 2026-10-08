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08 октября, 18:32

Общество

В подмосковных Луховицах ввели карантин по бешенству

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Власти Московской области ввели в округе Луховицы карантин из-за очага бешенства животных. Соответствующее распоряжение выпустило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В соответствии с приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 № 705 <…> утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории муниципального округа Луховицы Московской области", – сказано в документе.

В рамках мероприятий специалисты установят источник инфекции, организуют наблюдение за восприимчивыми к заболеванию животными, проведут дезинфекцию и вакцинацию. Контроль за выполнением этих мер возложили на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, главного государственного ветеринарного инспектора региона Сергея Новикова.

Отдельным распоряжением также установили карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота, очаг которого находится на территории личного подсобного хозяйства в деревне Мастищево, доме 34, строении 2, округа Лотошино.

Очаг бешенства в Луховицах зафиксировали еще в конце сентября. Также ранее карантин по бешенству животных ввели в Подольске. Очаг заболевания установили на территории дома 3 на улице Высотной, а неблагополучным пунктом признали весь городской округ.

В период карантина запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением восприимчивых животных, а также вывозить их и отлавливать диких животных для передачи в зоопарки.

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