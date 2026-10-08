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08 октября, 18:16

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Биолог Сафонов: к лисам нельзя приближаться в городах из-за угрозы бешенства

Биолог предупредил об угрозе заражения бешенством при встрече с лисой в городе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лисы чаще всего выходят в город в осенние месяцы, однако к ним нельзя приближаться из-за угрозы заражения бешенством. Об этом Москве 24 рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором запечатлена лиса, бегающая у метро "Фили".

По мнению эксперта, в этом нет ничего удивительного, поскольку звери находятся в поисках еды. Чаще всего лисы появляются в городах в сентябре, октябре и ноябре, когда молодняк покидает родителей и начинает осваивать новые территории.

Звери не нападают на человека первыми, однако могут проявить агрессию и укусить, если почувствуют угрозу. Поэтому не надо приближаться, пытаться поймать, погладить. Также спровоцировать животное могут резкие движения, крики и угрозы палкой. При виде зверя лучше медленно отступить, при этом не поворачиваясь спиной к животному, чтобы не разбудить инстинкт преследования.
Дмитрий Сафонов
биолог

Кормить лис также категорически нельзя: в противном случае они привыкнут, начнут появляться чаще и требовать еду, ведя себя более агрессивно.

По словам специалиста, если лиса идет на контакт сама, вполне возможно, она заражена вирусом бешенства. В этом случае даже попадание ее слюны на кожу человека требует вакцинации, потому что есть угроза инфицирования, отметил Сафонов.

Ранее эксперт напомнил о начале сезона "белкопада" в Москве. Бельчата все чаще вываливаются из гнезд, из-за чего горожане находят их в парках и во дворах. Если малыш ранен и обессилен, следует аккуратно подобрать его, однако не стоит это делать голыми руками.

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Трошина Любовь

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