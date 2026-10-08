Биолог Сафонов: к лисам нельзя приближаться в городах из-за угрозы бешенства

08 октября, 18:16Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лисы чаще всего выходят в город в осенние месяцы, однако к ним нельзя приближаться из-за угрозы заражения бешенством. Об этом Москве 24 рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
Ранее в Сети завирусилось видео, на котором запечатлена лиса, бегающая у метро "Фили".
По мнению эксперта, в этом нет ничего удивительного, поскольку звери находятся в поисках еды. Чаще всего лисы появляются в городах в сентябре, октябре и ноябре, когда молодняк покидает родителей и начинает осваивать новые территории.
Кормить лис также категорически нельзя: в противном случае они привыкнут, начнут появляться чаще и требовать еду, ведя себя более агрессивно.
По словам специалиста, если лиса идет на контакт сама, вполне возможно, она заражена вирусом бешенства. В этом случае даже попадание ее слюны на кожу человека требует вакцинации, потому что есть угроза инфицирования, отметил Сафонов.
Ранее эксперт напомнил о начале сезона "белкопада" в Москве. Бельчата все чаще вываливаются из гнезд, из-за чего горожане находят их в парках и во дворах. Если малыш ранен и обессилен, следует аккуратно подобрать его, однако не стоит это делать голыми руками.