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06 октября, 14:15

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Орнитолог Чернова: москвичи смогут наблюдать мурмурацию до середины октября

Москвичи смогут наблюдать мурмурацию до середины октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эффектную мурмурацию жители столицы смогут наблюдать на рассвете и закате до середины октября. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

Ранее в Сети завирусилось видео мурмурации в вечернем небе над столицей. Это явление, при котором огромная стая выстраивается в динамические объемные фигуры.

Эксперт отметила, что в Московском регионе самую красивую массовую мурмурацию обычно создают скворцы. Главным образом это происходит осенью при подготовке к перелету, поскольку весной и летом они заняты выведением птенцов.

Мурмурация обеспечивает безопасность при активных перелетах. Одно дело, когда летит одна маленькая птичка: хищник сразу захочет ее схватить. Совсем другое, если в небе находится шевелящаяся стая: птицы ныряют в глубину, понимая, что там до них невозможно добраться. Однако периодически им становится тесно, они поднимаются к краю скопления. Со стороны это выглядит завораживающе и иногда напоминает различные фигуры и каких-то непонятных существ.
Елена Чернова
сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог

Наблюдать мурмурации скворцов жители столицы смогут недолго, поскольку птицы уже начали улетать в теплые края. По словам эксперта, этот период продлится примерно до середины октября.

"При этом мурмурация чаще всего происходит на закате, когда птицы собираются вместе поплотнее, поскольку любят ночевать большой компанией – так теплее и безопаснее. Второй вариант – рано утром на рассвете: стая просыпается голодной и поднимается в воздух с места ночевки, чтобы лететь на кормежку", – отметила Чернова.

В целом же перелеты стаями, хоть и не в таком масштабе, как у скворцов, характерны для многих мелких видов птиц вне сезона гнездования. К примеру, так могут делать свиристели, трясогузки, воробьи и синички, которые тоже держатся рядом и вместе кормятся, подчеркнула орнитолог.

Ранее в департаменте культуры Москвы рассказали, что лебеди останутся на прудах в столичных парках до наступления заморозков. В частности, птиц получится увидеть в Лианозовском парке, ландшафтном парке "Митино" и музее-заповеднике "Царицыно". В ведомстве отметили, что лебеди чувствуют себя комфортно на улице, пока температура воздуха не опустилась ниже минус 5.

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Трошина Любовь

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