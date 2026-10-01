Москвичей попросили не шуметь в зеленых зонах, чтобы не пугать совят

Фото: 123RF.com/danrieck

Специалисты столичного департамента природопользования обратились к горожанам с просьбой не шуметь в зеленых зонах, где живут совы с совятами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там пояснили, что громкие звуки, в частности, музыка и лай собак, могут напугать птенцов, заставить их покинуть укрытие и подвергнуть опасности. Тишина в таких местах – реальная помощь диким обитателям города.

В ведомстве рассказали, что совы выбирают места, где есть кормовая база – мыши, крупные насекомые, мелкие птицы, а также подходящие укрытия: дупла старых деревьев, скалы, обрывы, норы, ниши под крышами. Они могут селиться в лесах, на опушках, в полях, на болотах, в горах и у водоемов, а некоторые виды – рядом с человеком: в парках, сараях, на колокольнях и кладбищах.

Наблюдать за совами нужно издалека, чтобы не спугнуть птицу и не разрушить ее убежище. В департаменте добавили, что птенцы серой неясыти и ушастой совы покидают гнезда, еще не умея летать, и держатся рядом с родителями до осени.

Если совенок находится на земле или на ветке и ему ничего не угрожает, трогать его не нужно – это нормальное явление, родители продолжают о нем заботиться. Специалисты также попросили держать собак на поводке, особенно в местах вероятного обитания сов.

Ранее москвичей призвали не трогать белок. При обнаружении бельчонка на земле забирать его домой не стоит. У детенышей белок в Москве сейчас проходит период изучения территории. Лучше всего отойти на безопасное расстояние и не мешать. Кроме того, контакт с человеком является источником сильного стресса для животного.