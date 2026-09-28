Сезон миграции птиц начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовал сезон миграции птиц. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов, отлет пернатых в столичном регионе идет по плану, несмотря на теплый сентябрь. Уже из города улетают ласточки, мухоловки, скворцы и зяблики. С юга они вернутся только весной.

Как рассказали в департаменте, сначала, как правило, в путь отправляются насекомоядные птицы: мухоловки, ласточки, кукушки, стрижи. После них – зяблики, скворцы, дрозды. Эти виды могут немного задержаться, поскольку их рацион включает не только насекомых, но и растительную пищу. Последними улетают водоплавающие птицы. При этом некоторые пернатые со временем научились зимовать в столице.

Всего в мегаполисе обитают свыше 250 видов птиц, и порядка 100 из них остаются на зиму. Благоустройство территорий с учетом их потребностей создает условия для возвращения перелетных видов с наступлением тепла. Кроме того, уход за зелеными зонами способствует поддержанию численности и стабильности популяции пернатых.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что снегири массово прилетят в Москву в конце октября – начале ноября. Для этого должны наступить устойчивые холода. Он пояснил, что ближе к зиме им не хватает еды в хвойных лесах, поэтому они перебираются в город.