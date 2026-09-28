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28 сентября, 17:08

Происшествия

В Подмосковье мужчина проник в магазин, выпил алкоголь и украл молоко

Фото: МАХ/"Росгвардия. Московская область"

Росгвардейцы задержали мужчину, который ночью незаконно проник в закрытый супермаркет в Ленинском городском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Московской области.

Сигнал "Тревога" поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого магазина на Ново-Молоковском бульваре. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что нетрезвый злоумышленник повредил дверь запасного выхода и зашел внутрь.

Оказавшись в помещении, мужчина выпил бутылку алкоголя, взял со стеллажей шесть бутылок молока и пошел к выходу с похищенным товаром. Стражи порядка задержали его на улице рядом с торговым объектом.

Задержанным оказался 53-летний местный житель. Его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Кемерове задержали мужчину по подозрению в краже женского нижнего белья. Он украл из магазина 39 комплектов и скрылся. По словам задержанного, он хотел перепродать похищенное. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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