В Ленинградской области испытали боевой лазер для борьбы с БПЛА

Фото: МАХ/"Росгвардия. Северо-Западный округ"

В Ленинградской области прошли испытания новейшего боевого лазера, предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росгвардии.

Росгвардейцы совместно с представителями военно-промышленного комплекса применили мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля. Испытания проходили в условиях, приближенных к боевым.

В ходе испытаний проверяли тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению дронов разных моделей при их маневрировании на различной удаленности, скорости и высоте. По результатам испытаний будут даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию способов боевого применения лазерной установки.

Ранее "Ростех" разработал новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" для борьбы с беспилотниками. Его особенностью стали снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемый взрыватель. При этом эффективность комплекса уже подтверждена в условиях реального боя.