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28 сентября, 17:54

Шоу-бизнес

В Воронеже подали еще один иск к организатору концерта Канье Уэста

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

В Коминтерновский районный суд Воронежа поступил иск о защите прав потребителя к организатору заявленного концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге – ООО "Сэй эдженси" и ООО "Интикетс". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Истец, законный представитель несовершеннолетнего, приобрел шесть билетов на концерт, заявленный на 10 октября на "Газпром Арене". Стоимость билетов составила 165 тысяч рублей, с учетом сервисных сборов – 180 тысяч рублей. Поскольку деньги добровольно не вернули, покупатель обратился в суд.

Помимо стоимости заказа, истец требует взыскать неустойку за просрочку возврата средств, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы и судебные расходы. Сейчас решается вопрос о принятии иска к производству.

До этого в Воронеже другой покупатель билетов также подал иск к ООО "Сэй эдженси" из-за этого концерта. Он потребовал взыскать около 145 тысяч рублей, а ООО "Зенит-Арена" привлекли к делу в качестве третьего лица.

Концерты Уэста в Петербурге планировали провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако через некоторое время после анонса площадка заявила, что договор на выступления не подписывала и принять артиста не сможет.

При этом агентство Say Agency продолжало заявлять о подготовке шоу. На этом фоне покупатели попытались сдать билеты, но столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, после чего организатору концерта вынесли предостережение.

Страница мирового тура рэпера, посвященная выступлениям в России, исчезла с его сайта. В итоге американское агентство Access Opera, организующее туры рэпера, подтвердило отмену концерта.

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