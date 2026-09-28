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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex опустилась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию впервые с 4 августа 2026 года, следует из данных торговой площадки.

К 17:47 по московскому времени цена снижалась на 3,98%, до 4 149,3 доллара за тройскую унцию. К 17:52 падение ускорилось: стоимость составила 4 145,9 доллара, что на 4,06% ниже предыдущего закрытия.

Ранее Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. По итогам 2020–2025 годов благосостояние на одного жителя выросло на 37%. Первое место в рейтинге занимает Южная Корея, в которой богатство на одного гражданина увеличилось на 55% в реальном выражении. Далее следуют Россия и Хорватия.

Антирейтинг возглавила Великобритания, где уровень благосостояния снизился на 23,2% за указанный период. Также падение благосостояния наблюдалось в Нидерландах и Франции.

