ТАСС: до 15 человек могли находиться на заводе пиротехники под Ярославлем в момент пожара

Фото: телеграм-канал "112"

До 15 человек могли находиться на предприятии по производству петард в селе Кубринск под Переславлем-Залесским Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным собеседника СМИ, погибшими признаны 13 человек. В оперативных службах добавили, что из-за возникшего пожара здания завода были разрушены.

Также из-за пожара на производстве повреждения получили 9 жилых домов.

Один из очевидцев ЧП рассказал РЕН ТВ, что взрыв прогремел, когда он находился на огороде. Увидев дым, поднимающийся со стороны завода, он сразу позвонил жене, которая осталась дома с ребенком.

"Услышал сильный хлопок, цветы из кашпо попадали. <…> Сразу же жене позвонил. У меня в квартире вышибло три межкомнатные двери и два окна, которые выходили на эту территорию", – пояснил мужчина.

Он добавил, что окна выбило и в других квартирах. Кроме того, повреждения получила крыша.

Возгорание произошло 28 сентября на Парковой улице в Кубринске. На предприятии по производству петард загорелись два здания. Официально погибшими признаны 10 человек. Также еще 1 человек пострадал. Спасатели продолжают разбирать завалы – на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. Продолжается устранение последствий возгорания и взрыва пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц. По данным СМИ, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки: огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв.

