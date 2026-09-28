Мексиканского художника Отеро Рейеса внесли в базу сайта "Миротворец"

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Мексиканского художника-монументалиста Ариосто Отеро Рейеса внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Авторы сайта обвиняют художника в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в подготовке к сознательному нарушению государственной границы.

Поводом для внесения в базу стала подготовка к созданию в центре Севастополя мурала, посвященного дружбе Мексики и России, а также планируемый визит Отеро Рейеса в этот город.

Ранее в базе "Миротворца" также появились данные южнокорейской переводчицы Ким Чжон А. Утверждается, что она проявила поддержку российской специальной военной операции и занимается распространением российской пропаганды.

Ким Чжон А перевела для южнокорейских читателей романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". Сама переводчица, комментируя свое включение в базу украинского экстремистского сайта, заявила, что произведения Федора Достоевского обращены к людям всех наций.