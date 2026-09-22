Петросян заявил, что он и его жена не знают о базе "Миротворец"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Народный артист РСФСР Евгений Петросян в беседе с ТАСС сообщил, что он и его жена Татьяна Брухунова не осведомлены о базе данных украинского сайта "Миротворец".

Сам Петросян был внесен в базу сайта еще в 2017 году. Тогда его обвинили в нарушении государственной границы Украины и "пособничестве" России.

Информация о Брухуновой появилась на "Миротворце" 22 сентября. Ее обвиняют в пропаганде, поддержке России и покушении на суверенитет, а также территориальную целостность Украины.

За несколько часов до этого супруга артиста сообщила, что ей не выдали визу в Европу, в связи с чем она не смогла поехать на Неделю моды в Милан. По ее словам, это первый подобный случай за 13 лет ее путешествий по европейскому континенту. Она добавила, что причину отказа в визовом центре не назвали.

