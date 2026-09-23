SHOT: Дмитрий Нагиев выкупил три участка в Подмосковье для семейного поместья

Фото: MAX/SHOT

Российский актер Дмитрий Нагиев выкупил три участка в Подмосковье, чтобы создать семейное поместье с двумя особняками. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

Согласно его данным, за последние годы актер приобрел жилье не только в ОАЭ, но и в Подмосковье. Сначала он купил два участка общей площадью 23 сотки в элитном коттеджном поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе.

Они расположены на VIP-территории – отдельной охраняемой зоне внутри поселка. Туда могут попасть только владельцы домов и их гости. На этих участках Нагиев построил трехэтажный коттедж площадью около 315 квадратных метров. Стоимость таких имений может достигать 200 миллионов рублей.

Позже актер приобрел еще один участок земли, его площадь составила 24 сотки. На этом участке уже находился дом площадью около 350 квадратных метров. Нагиев демонтировал заборы между двумя участками, превратив их в единое пространство, и провел капитальный ремонт дома. После завершения работ в обновленный дом переехал отец артиста Владимир Николаевич.

Имение выполнено в стиле современной европейской архитектуры с элементами неоклассики. Стоимость особняка вместе с участком составляет около 100 миллионов рублей. На трех участках теперь расположено имение с двумя домами. Местные жители часто видят Нагиева гуляющим по территории поселка.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что намерена купить загородный участок. Артистка рассматривает вариант с готовым домом, поскольку не готова к долгой стройке и ремонту. Кроме того, она опасается, что будет жить на даче одна.