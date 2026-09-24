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24 сентября, 07:36

Происшествия

В красноярском Минприроды прошли обыски по делу о смертях от нападений медведей

Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Обыски провели в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в рамках расследования уголовного дела о халатности, связанного с гибелью людей от нападения медведей. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ Следственного комитета России по региону.

В СК уточнили, что в ходе следственных действий изъята документация, необходимая для расследования уголовного дела. Другие подробности не раскрываются.

Ранее в Хакасии ликвидировали 125 бурых медведей в рамках режима регулирования численности этих хищников, который введен во всех районах республики.

В частности, 41 медведь обезврежен в Абазе, 32 – в Саяногорске, 17 – в Таштыпском районе, 14 – в Аскизском районе. В остальных районах цифры меньше.

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