В Хакасии ликвидировали более 120 медведей

Фото: 123RF.соm/nataljusja

В Хакасии ликвидировали 125 бурых медведей в рамках регулирования численности этих хищников. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

В частности, 41 медведь обезврежен в Абазе, 32 – в Саяногорске, 17 – в Таштыпском районе, 14 – в Аскизском районе. В остальных районах цифры меньше, отметили в министерстве. Режим регулирования численности введен во всех районах республики.

В этом сезоне в Сибири и на Дальнем Востоке зафиксировано 17 смертельных нападений медведей на людей. В Красноярском крае погибли шесть человек, в Иркутской и Томской областях – по три, в Республике Алтай – один. Также два случая произошли в Бурятии, по одному – на Камчатке и в Хабаровском крае.

В Томской области до 1 ноября приостановили проведение экскурсий, туристических слетов и других массовых мероприятий в лесах из-за активности медведей. Губернатор Владимир Мазур поручил региональному правительству рассмотреть возможность введения режима повышенной готовности на всей территории области.