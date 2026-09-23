Новые форматы досуга для москвичей разработали в культурных центрах

Фото: пресс-служба управления кадровых сервисов правительства Москвы

В Москве разработали новые форматы досуга для жителей. Для этого руководители и администраторы культурных и досуговых центров прошли специальное обучение, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Во время четырехмесячного обучения 70 руководителей оценивали работу учреждений глазами посетителей и определяли, что действительно важно гостям, а также какие форматы мероприятий сейчас востребованы. В поиске решений участники изучили опыт ВДНХ, центра "Зотов", музея-заповедника "Царицыно" и других площадок столицы.

В результате было создано 11 концепций новых культурных продуктов для жителей, среди которых – пространства для семейного и молодежного отдыха, центры дизайна и другие форматы досуга.

По словам первого заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Александра Найданова, очень важен поиск идей, форматов и решений, делающих работу культурных площадок города более интересной и востребованной. Пройденная образовательная программа дала руководителям и специалистам возможность получить новые знания, обменяться опытом и вместе найти решения для дальнейшего развития.

Администраторы Объединения культурных центров (ОКЦ) также прошли обучение. Обычно эти сотрудники рассказывают о расписании и помогают подобрать занятия по душе. На реальных примерах они учились точнее определять потребности человека, замечать важные детали и предлагать подходящие варианты, чтобы посетитель смог быстрее найти интересный формат и узнать больше о возможностях площадки.

Руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова рассказала, что участники работали с запросами аудитории, проверяли идеи и оценивали их потенциал. В итоге им удалось разработать новые инициативы для своих округов. Большую роль, по ее словам, сыграла и совместная работа – они делились опытом, обсуждали решения и давали друг другу обратную связь.

Общая цель программ руководителей и администраторов – сделать посещение культурных центров еще удобнее и интереснее для москвичей. Отмечается, что новые подходы не заменяют привычные, а дополняют уже накопленный опыт.

В настоящее время работа над развитием культурных центров продолжается, а полученные навыки уже помогают совершенствовать общение с посетителями. Предложенные руководителями идеи, в свою очередь, будут развивать и проверять на практике.

Ранее стало известно, что в октябре в столице пройдет месяц московской промышленности. В рамках программы москвичи смогут узнать о достижениях городской промышленности и посетить тематические мероприятия. В программу войдут более 25 мероприятий, включая экскурсии на производства, открытые лекции, хакатоны по реальным задачам московских заводов и день карьеры.