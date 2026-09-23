Собянин: в октябре столица проведет месяц московской промышленности

В октябре в столице пройдет месяц московской промышленности. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В рамках программы москвичи смогут узнать о достижениях городской промышленности и посетить тематические мероприятия. В программу войдут более 25 мероприятий, включая экскурсии на производства, открытые лекции, хакатоны по реальным задачам московских заводов и День карьеры.

Также в октябре состоится Московский инвестиционно-промышленный форум, где обсудят ключевые проекты, возможности для инвесторов и развитие отрасли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.