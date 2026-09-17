Собянин сообщил о внедрении ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга

Москва внедряет систему ЕМИАС в здравоохранение Санкт-Петербурга. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. К концу года систему планируют внедрить во всех 70 больницах и постепенно подключить 197 поликлиник города.

Для Санкт-Петербурга разработали мобильное приложение "ЕМИАС.Петербург". В электронной карте хранятся результаты анализов и исследований, назначения и выписки, а записаться к врачу и получить справку можно через приложение. В феврале три поликлиники города подключили к системе в тестовом режиме.

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