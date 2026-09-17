Шойгу заявил о преодолении кризиса в отношениях России и Азербайджана

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда

Кризисный период в отношениях Москвы и Баку завершен. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза.

"Теперь общая задача видится в том, чтобы российско-азербайджанское сотрудничество поступательно развивалось в соответствии с договоренностями лидеров", – отметил Шойгу.

По его словам, российская сторона придерживается того, что отношения с Азербайджаном должны строиться на двусторонней договорно-правовой базе, включая подписанную на высшем уровне Декларацию о союзническом взаимодействии, а также на принципах добрососедства и партнерства.

Он добавил, что именно за совместную работу в этом направлении неоднократно высказывался Владимир Путин.

О нормализации отношений ранее говорил и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Баку придает большое значение контактам с Москвой. Он добавил, что знает об "определенных трудностях", но этот этап остался в прошлом.

