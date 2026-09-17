Сын Бари Алибасова помирился с женой

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Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов – младший восстановил отношения со своей супругой Ариной, несмотря на продолжающийся судебный спор о дочери. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката шоумена Юлию Вербицкую-Линник.

По ее словам, сейчас супруги общаются и вместе проводят время с ребенком, несмотря на заявления Алибасова-младшего о намерении развестись с женой. При этом пара выясняет в суде, с кем должна жить их несовершеннолетняя дочь, и решает вопрос о выплате алиментов. По словам защитника мужчины, нынешние отношения супругов могут привести к заключению мирового соглашения.

После заседания, состоявшегося 16 сентября, Алибасова и ее супруг уехали домой вместе. Адвокат отметила, что между тем, что происходит непосредственно в семье, и тем, что стороны говорят в суде или СМИ, есть существенные различия. По ее словам, поводов говорить о драме между супругами сейчас нет.

Вербицкая-Линник добавила, что у жены Алибасова-младшего ранее были личные проблемы, однако сейчас она с ними справилась. Следующие судебные заседания по делу назначены на 18 и 24 сентября. Представитель шоумена сообщила, что стороны ожидают итогового судебного решения.

Ранее Алибасов-младший заявил, что его супруга начала употреблять наркотические вещества. По его словам, после этого поведение женщины сильно изменилось. Шоумен также предполагал, что она могла принимать транквилизаторы во время грудного вскармливания их общей дочери.

Позднее в отношении Алибасова-младшего возбудили административное дело по статье о побоях. По словам правозащитника Ивана Мельникова, сопровождавшего дело, потерпевшей стала супруга Алибасова.

Кроме того, как утверждал адвокат, шоумен угрожал жене из-за спора о том, с кем должна проживать их общая дочь. Женщина опасалась, что Алибасов-младший может вывезти ребенка за границу.