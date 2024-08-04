Super: Марк Горобец и Александрина Олексюк расстались спустя почти 2 года брака

Режиссер Марк Горобец расстался со своей юной супругой Александриной Олексюк, сообщили СМИ. Одним из признаков стало то, что из аккаунтов пары пропали все свадебные фотографии. Что известно об отношениях постановщика и актрисы, читайте в материале Москвы 24.

Союз распался?

Режиссер Марк Горобец и Александрина Олексюк расстались спустя почти 2 года брака, сообщил сайт Super со ссылкой на инсайдера. Помолвку и свадьбу пары в 2024-м обсуждал весь интернет из-за большой разницы в возрасте: Горобец старше возлюбленной на 31 год, а младшая дочь режиссера на год старше мачехи.

Отмечается, что Горобец и Олексюк удалили из личных аккаунтов почти все совместные фото, в том числе свадебные. Помимо этого, Марк и Александрина давно не появлялись вместе на публичных мероприятиях и перестали носить обручальные кольца. Также они ограничили подписчикам возможность писать под их постами в блогах.

По данным СМИ, даже лето 2026 года режиссер и актриса провели раздельно. Например, Марк отдыхал в Израиле, а Александрина занималась учебой. Согласно последним публикациям девушки, она сменила актерский факультет НИУ ВШЭ на "Медиакоммуникации" МГУ.

"Спустя время было принято решение исполнить давнюю мечту и поступить в лучший университет страны", – написала Олексюк.

Марк же проводит актерский практикум "Тур с Горобцом", входит в жюри фестивалей и с 12 по 25 сентября будет председателем жюри короткометражной программы кинофестиваля "Антарес" в Москве.

В последней публикации режиссер процитировал писателя Редьярда Киплинга.

"Жизнь переменчива с ее изгибами и поворотами. Это знает каждый из нас, и многие люди свернули с пути, когда они могли бы победить, если бы не сошли с дороги. Не сдавайся, хотя шансов вроде и мало, ведь ты можешь победить и в следующей попытке", – следует из поста постановщика.

Сами Горобец и Олексюк слухи пока не комментировали.

Знакомство и отношения

Горобец и Олексюк познакомились летом 2022 года на съемках фильма "Тур с Иванушками". Марк выступил в роли режиссера, а Александрина исполнила роль дочери героини Агаты Муцениеце. На момент знакомства актрисе было 16 лет, а постановщику – 47 лет.

После съемок в "Туре с Иванушками" Олексюк успела поработать в другой картине Горобца – "Братья". По данным прессы, роман Горобца с Олексюк начался именно во время этих съёмок. И уже в августе 2024 года режиссер сделал предложение избраннице на берегу озера Рица.

"04.08.2024 ты сказала мне: "Да!" Счастье, что ты есть, моя замечательная и любимая Александрина. Будь счастлива, а с остальным мы разберемся, моя принцесса. Я тебя очень люблю", – писал Горобец в социальных сетях, опубликовав фото Олексюк с помолвочным кольцом.

В декабре того же года, через месяц после того, как Олексюк исполнилось 18 лет, пара сыграла свадьбу. В своем блоге Олексюк писала, что любит своего мужа, и опубликовала отрывок из диалога.

"Как ты думаешь, я люблю Марка?" – задала она вопрос мужу. "Я думаю, что да. Марк же очень любит тебя", – ответил режиссер. "И я люблю", – сказала в ответ Александрина.

Критика в Сети

При этом Горобец и Олексюк столкнулись с жестким хейтом после того, как стало известно об их романе. Причиной стала именно большая разница в возрасте. После публикации постановщиком кадров с помолвки в комментариях писали, что девушка слишком молода для Марка и такие отношения нельзя считать нормальными.

Однако сама Олексюк в своем блоге высказывалась о романе и браке, отмечая, что свадьба с Горобцом была осознанным выбором.

"Быть его осознанной любовью, той, с кем он искренне захотел построить настоящую семью. Той, кто его вдохновляет, с кем он хочет прожить всю жизнь", – писала актриса.

В интервью порталу Woman.ru Олексюк также заявила, что Марк покорил ее как "очень интересный, честный и профессиональный человек".

Александрина также объяснила, что видит большое преимущество в том, что она – актриса, а ее муж – режиссер. По мнению Олексюк, Марк хорошо понимает, что она может сделать для персонажа и для кино.