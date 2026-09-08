Зоолог Глазков связал атаки медведей на россиян с падением интереса к охоте

Медведи все чаще нападают на россиян в разных концах страны, и не всем людям при встрече с хищником удается остаться в живых. Почему звери выходят к человеку и как от них защититься, разбиралась Москва 24.

Убивают и купаются в дачных бассейнах

Десятки инцидентов с участием медведей, в том числе с гибелью людей, случились в России за последние недели. К примеру, в Иркутской области в начале сентября только за один день зафиксировали 17 случаев появления зверя в населенных пунктах.



В частности, в Братске раненый бурый медведь напал на охотника, участвовавшего в его ликвидации. Зверь несколько дней выходил к местному храму и спускался к людям, и когда его обнаружили, он бросился на одного из участников операции. Пострадавшего доставили в больницу. Всего за 5–6 сентября в городе ликвидировали трех медведей, сообщил мэр Братска Александр Дубровин.



Кроме того, в Ангарске застрелили медведя, который бродил по улицам и зашел на территорию детского сада. Сигналы о появлении зверя начали поступать в полицию в ночь на 7 сентября, люди при этом не пострадали.



При этом в Бурятии мужчина скончался в больнице после нападения медведя в Закаменском районе. Погибший и его супруга хотели пригнать коров, но на их пути попался хищник. Женщине удалось сбежать и позвать на помощь.





Алексей Цыденов глава Бурятии Спасти, к сожалению, мужчину не смогли. Он получил очень тяжелые травмы головы. Два хирурга боролись за его жизнь.

Цыденов также заявил, что ситуация с выходами медведей в республике носит аномальный характер.

Нападения происходили и в других уголках страны. Например, 31 августа в тайге под Красноярском погибли две женщины, которые пошли за грибами. Судебно-медицинская экспертиза установила, что одна из них получила разрыв легкого и множественные переломы ребер. Причем нашли женщин на расстоянии 30–40 метров друг от друга.

Громкий случай произошел в Республике Алтай, где медведь напал на палатку с туристами в селе Артыбаш. Хищник утащил в лес 29-летнюю жительницу Новосибирска и нанес ей смертельные травмы. Девушку нашли по крикам, но догнать зверя не удалось из-за темноты.



На Кубани спасатели вывели из леса двух туристов, которые после встречи с медведем на хребте Ачишхо от страха забрались на дерево. Кроме того, в поселке Красная поляна недалеко от Сочи зверь забрел на территорию одного из отелей. Судя по кадрам из соцсетей, он подошел к лестнице здания, а при встрече с туристами встал на задние лапы. Спугнули его только крики людей.

А на Сахалине медведи искупались прямо в дачном бассейне. Два хищника зашли в воду, когда третий в это время прогуливался рядом. По мнению очевидцев, таким образом звери спасались от жары.



Также внимание привлекла история отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в глухой сибирской тайге. Хищники неоднократно пытались напасть на нее, но обходилось без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины круглосуточно дежурят волонтеры и работники церкви с шумовыми петардами и сигнальными ракетами. У самой Лыковой есть ружье, доставшееся от деда, и излюбленные петарды, которые она называет "треуголками".

"Охотникам надо доплачивать"

Кандидат биологических наук Павел Глазков отметил, что тенденция к увеличению численности медведей прослеживается по всей России.

"Это хищники на вершине пищевой цепочки, у них нет естественных врагов. При хорошей кормовой базе и наличии территории зверь активно размножается: медведицы приносят в среднем 2–3 медвежат, бывает до 4–5. Смертность минимальна – и у маленьких, и у взрослых", – пояснил эксперт Москве 24.

По его словам, единственная причина их естественной гибели – каннибализм. Медведи питаются сородичами весной, в период бескормицы, когда взрослые самцы охотятся на медвежат и молодых медведей.

"Но это длится 2–3 недели, потом начинают расти трава и ягоды. На 95% медведь – вегетарианец: в Центральной России он формирует подкожный жир в основном за счет ягод, в частности черники", – подчеркнул биолог.

При этом численность косолапых регулируют охотники за счет выдачи лицензий и квот. Обычно разрешается добыть минимум 10% медведей, а иногда до 20%, если количество животных растет в геометрической прогрессии, пояснил Глазков.

"Но в последние годы интерес упал. Причины: дороговизна охоты на зверя и – самое главное – практически нет молодежи. Тем, кто занимается этим, от 45 лет, у них уже есть трофеи – шкуры, чучела. Интерес к зверю пропал. К тому же медвежатина имеет специфический привкус, не всем нравится", – добавил специалист.





Павел Глазков кандидат биологических наук Если охоту запретить, через три года в лес будет не зайти. На мой взгляд, скоро придется доплачивать охотникам премии, иначе никак. Охота сама по себе имеет важный эффект – медведь начинает бояться человека, что обеспечивает безопасность людей. Если зверь спокойно заходит в населенный пункт, его нужно добыть.

По его словам, ситуация в столичном регионе такова, что бурый медведь иногда заходит даже в ТиНАО. Эксперт напомнил, что несколько лет назад зверей было всего несколько десятков, и их внесли в Красную книгу Московской области.

"Если медведь там, его добыча крайне сложная и долгая, а если нет, при опасном поведении документ можно оформить оперативно (через районную администрацию, охотоведа и егерей). В соседних регионах (Ярославская, Тверская области) численность растет, звери заходят в Московскую область. На приграничных охотхозяйствах уже есть численность, позволяющая охотиться на медведей. Поэтому лично я выступаю за срочное исключение зверя из Красной книги Московской области", – подчеркнул он.

Биолог заявил, что в подавляющем большинстве случаев причиной нападения медведей становится поведение человека. Животных привлекают источники пищи: бытовые отходы возле населенных пунктов, еда на кладбищах, пасеки из‑за запаха пчел, а также опавшие яблоки – особенно забродившие, поскольку они могут вызывать у зверей состояние, схожее с опьянением. Биолог рекомендовал не оставлять пищевые отходы и падалицу, а утилизировать их путем вывоза либо закапывания.

"Самый надежный способ защиты – электропастух (проволочки с низкочастотным импульсом от аккумулятора или 220 В). Медведь получает болезненный разряд, запоминает и больше не приходит. Забор его не удержит – зверь легко перелезает", – резюмировал Глазков.

При этом заместитель президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Виктор Еремин сообщил Агентству "Москва" о низкой численности медведей в столичном регионе.





Виктор Еремин заместитель президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" По оценкам экспертов, она достигает примерно 80 особей. Для сравнения, в соседней Тверской области эта цифра составляет 5 тысяч особей. К тому же, насколько нам известно, в Московской области нет берлог для залегания медведей, то есть все эти несколько десятков – пришлые из соседних регионов. Учитывая все это, можно сказать, что риск встречи с медведем в Подмосковных лесах крайне низкий, минимальный.

Наибольшая вероятность встречи с хищником, по словам Еремина, существует на границах с Тверской и Смоленской областями – в муниципальных округах Шаховская, Волоколамский, Лотошино, Дмитровский и Талдомский. Медведь способен учуять человека и связанные с его деятельностью запахи на расстоянии до 30 километров, предупредил специалист.

Что делать при встрече?

Если медведь попался на пути, важно подавать громкие звуки: они способны отпугнуть зверя и снизить риск опасной ситуации. Почетный член Московского общества охотников и рыболовов (МООиР) Семен Татарников рекомендовал стучать палкой по дереву, кричать, греметь пустыми банками, поскольку животное реагирует на шум.

"Ни в коем случае нельзя бежать, делать резких движений ни по направлению к животному, ни от него. Лучше всего сделать вид, что человек ничего не испугался, продолжать шуметь, и зверь сам уйдет. Медведи не людоеды", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.

При этом место ночлега туристов само по себе мало интересно для зверя, отметил специалист.





Семен Татарников почетный член МООиР К палатке медведь вряд ли проявит интерес: на человеческий запах они реагируют отрицательно. Исключение – шатуны осенью, которые не легли в спячку. Случаи, когда медведь подходит к палатке, редки.

При этом столкнуться с медведем можно в любом регионе, в связи с чем профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке Сергей Петров рекомендовал заранее консультироваться с местными жителями или МЧС, поскольку они знают места и поведение зверей в конкретном районе.

"Медведи имеют свои места, и заходить туда категорически опасно. Есть проверенные районы, где зверей меньше. Если маршрут пролегает через дикое место, должен сопровождать вооруженный опытный человек", – сказал он Москве 24



Эксперт также предупредил, что в случае, когда медведь подходит близко, к нему нельзя поворачиваться спиной.

"Нужно, наоборот, шуметь, кричать, раскидывать руки, поднимать одежду или рюкзак, чтобы увеличить свой зрительный образ. Чем больше людей, создающих шум, тем больше шансов спастись. Бежать от медведя бессмысленно: он передвигается с высокой скоростью и точно догонит", – подчеркнул специалист.



Хищников привлекают запахи костра, готовки и туалета – в них содержатся следы пищи. По словам эксперта, для минимизации рисков при обустройстве туалета стоит рыть ямы, засыпать их грунтом и присыпать специальным порошком. В качестве альтернативы подойдут компактные пластиковые туалетные ведра. Также можно использовать средства, отпугивающие не только комаров, но и диких животных. У костра желательно организовать дежурство: огонь отпугивает зверей, однако сопутствующие запахи, наоборот, могут их притягивать.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке В целом важно не прикармливать любых животных на дорогах, в противном случае звери теряют навыки добычи пищи и могут напасть. Не удастся угадать, как поведет себя зверь. Даже в зоопарке нельзя приближаться к решеткам: были случаи, когда внешне спокойный зверь отгрызал руку. Возможно, стоит иметь при себе перцовый баллончик, но лучше поискать специализированные средства на туристических сайтах.

В случае встречи с медвежонком важно не забывать, что мать-медведица находится неподалеку. Эта ситуация требует особой осторожности, заключил Петров.

