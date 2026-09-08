Часть альпинистов, погибших в горах КБР, были сотрудниками Росгвардии

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Часть альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, были сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии выразили соболезнования родным и близким погибших. Там отметили, что семьям оказывается вся необходимая помощь и меры социальной поддержки.

При этом в ведомстве опровергли информацию о гибели военнослужащих Центра специального назначения "Витязь".

Лавина сошла с горы Мижирги вечером 6 сентября. В это время по маршруту шла группа альпинистов, в которой числились 33 человека – 10 из них смогли самостоятельно спуститься. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Позже стало известно, что при сходе лавины погибли 12 альпинистов. Тела погибших эвакуировали в альплагерь "Безенги". Судьба пяти альпинистов остается неизвестной.