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08 сентября, 18:19

Политика

Министр обороны ФРГ Писториус анонсировал поставки Украине ракет PAC-2 для Patriot

Фото: ТАСС/picture alliance/photothek.de/Juliane Sonntag

Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2, которые применяются в зенитно-ракетных комплексах Patriot. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера для Украины", – приводит его слова агентство Reuters.

Глава Минобороны ФРГ также рассказал о планах нарастить поставки ракет класса "воздух – воздух". Кроме того, Берлин намерен продолжить передачу Киеву дронов и боеприпасов большой дальности.

Вместе с тем страны Евросоюза одобрили исключение, которое позволяет Украине приобрести ракеты для Patriot за деньги из программы финансирования объемом 90 миллиардов евро.

"Я приветствую договоренность государств-членов об отступлении от правила, которое позволит Украине закупить компоненты для систем ПВО Patriot", – написал в соцсети X генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее сообщалось, что Германия не стала передавать Швейцарии часть компонентов систем ПВО Patriot из партии, которая изначально предназначалась Берну, поскольку планирует восполнить собственные запасы.

При этом Швейцария вела переговоры о возможной передаче ей части компонентов из партии Patriot еще в 2022 году. В результате сроки поставки сдвигаются на 2030-е годы.

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