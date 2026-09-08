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08 сентября, 19:33

Общество

Американец получил на день рождения лотерейный билет и выиграл 1 млн долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Житель американского города Брэдвуд выиграл в лотерею 1 миллион долларов. Выигрышный билет ему подарил приятель на праздновании дня рождения, сообщает UPI.

Мужчина рассказал представителям лотереи штата Иллинойс, что во время вечеринки друг вручил ему конверт с несколькими билетами. Сам он не рассчитывал на серьезный выигрыш, однако один из билетов совпал с выигрышной комбинацией и принес главный приз.

Сначала победитель не понял, что выиграл крупную сумму. Он попросил друга проверить билет, но тот ошибочно решил, что выигрыш составляет всего тысячу долларов. Вместе с женой американец отправился в призовой центр лотереи, где узнал, что на самом деле он выиграл миллион долларов.

По словам мужчины, жена расплакалась от шока. Часть денег семья планирует потратить на поездки, новую машину и гольф-кар. Также они собираются отправиться в круиз в честь 40-летия свадьбы и дней рождения детей.

Ранее житель штата Флорида выиграл джекпот в размере около 800 миллионов долларов. Выигрыш стал крупнейшим в 2026 году и 10-м по величине за всю историю лотереи Mega Millions. Вероятность сорвать джекпот составляла 1 к почти 290,5 миллиона. При этом личность покупателя выигрышного билета не называлась.

Москвич сорвал джекпот в несколько десятков миллионов рублей благодаря дню рождения

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