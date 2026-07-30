Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 12:59

В мире

Покупатель лотерейного билета выиграл 800 млн долларов во Флориде

Фото: 123RF.соm/johan10

Покупатель лотерейного билета в американском штате Флорида выиграл джекпот в размере около 800 миллионов долларов. Об этом сообщает газета New York Post.

Как уточняется, выигрыш стал крупнейшим в 2026 году и 10-м по величине за всю историю лотереи Mega Millions. Вероятность сорвать джекпот составляла один к почти 290,5 миллиона.

При этом личность обладателя выигрышного билета пока не установлена.

Ранее 61-летний водитель-курьер из Великобритании выиграл в лотерею 5,2 миллиона фунтов стерлингов (497 миллионов рублей. – Прим. ред.). Мужчина более 30 лет доставлял посылки из торгового центра Lakeside в Терроке, однако после победы в лотерее уволился.

Переехавший в новый дом победитель лотереи женился, а также подарил экс-коллегам цветы и лотерейные билеты Lotto lucky dip.

Читайте также


за рубежом

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика