Покупатель лотерейного билета выиграл 800 млн долларов во Флориде

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Покупатель лотерейного билета в американском штате Флорида выиграл джекпот в размере около 800 миллионов долларов. Об этом сообщает газета New York Post.

Как уточняется, выигрыш стал крупнейшим в 2026 году и 10-м по величине за всю историю лотереи Mega Millions. Вероятность сорвать джекпот составляла один к почти 290,5 миллиона.

При этом личность обладателя выигрышного билета пока не установлена.

Ранее 61-летний водитель-курьер из Великобритании выиграл в лотерею 5,2 миллиона фунтов стерлингов (497 миллионов рублей. – Прим. ред.). Мужчина более 30 лет доставлял посылки из торгового центра Lakeside в Терроке, однако после победы в лотерее уволился.

Переехавший в новый дом победитель лотереи женился, а также подарил экс-коллегам цветы и лотерейные билеты Lotto lucky dip.