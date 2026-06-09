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09 июня, 17:08

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The Independent: британец выиграл 5,2 млн фунтов в лотерею и сделал экс-коллегам подарки

Британец выиграл 5,2 млн фунтов в лотерею и сделал экс-коллегам подарки

Фото: 123RF.com/tiumentseva

В Великобритании 61-летний водитель-курьер выиграл в лотерею 5,2 миллиона фунтов стерлингов (497 миллионов рублей) и сделал бывшим коллегам подарки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Independent.

По данным СМИ, Гэри Макдональд более 30 лет каждый день вставал в 05:30 утра и доставлял посылки из торгового центра Lakeside в Терроке, графство Эссекс. После победы в лотерее он уволился, женился и переехал в новый дом.

Однако мужчина пообещал вернуться на прошлое место работы, чтобы поделиться удачей. Макдональд подарил экс-коллегам цветы и лотерейные билеты Lotto lucky dip.

"Ему абсолютно не нужно было этого делать, но я тронута. Гэри делится радостью – это типично для него <...> Сколько я себя помню, Гэри был здесь каждый день, в любую погоду, шутил и улыбался", – рассказала менеджер Донна Сэмюэлс.

Ранее другой британец выиграл в лотерею 10,6 миллиона фунтов стерлингов, однако долгое время не забирал свой приз. Победивший билет был куплен в лондонском районе Бексли. По условиям лотереи выигрыш необходимо забрать в течение 180 дней, потом этого сделать будет нельзя. Информации о том, успел ли победитель забрать свой приз, нет.

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