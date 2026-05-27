Idnes: житель Чехии выиграл в лотерею рекордные 120 млн евро

Житель Чехии выиграл в лотерею 120 миллионов евро. Эта сумма оказалась рекордной в истории страны, сообщил портал Idnes.

Мужчина купил лотерейный билет Eurojackpot и выиграл 2,911 миллиарда крон (около 120 миллионов евро). Прошлый рекордный выигрыш произошел в мае 2015 года. Тогда житель Чехии получил 2,47 миллиарда крон (примерно 100 миллионов евро).

По закону организатор лотереи должен выдать победителю всю сумму выигрыша за 60 дней. Налог составляет 15% (около 18 миллионов евро). Он будет передан в казну страны.

Ранее 66-летний японец выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов и решил скрыть это от жены из-за ее бережливости и контроля над семейными финансами.

Мужчина в тайне купил машину и активно путешествовал по стране. Чтобы не привлекать внимания, он оставлял авто на подземной парковке, носил старую одежду и избегал знакомых.

