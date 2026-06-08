Мужчина в Миссури выиграл 50 тыс долларов благодаря забытому лотерейному билету

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В Миссури мужчина чуть не забыл о лотерейном билете, который принес ему выигрыш в размере 50 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей. – Прим. ред.), сообщает "Радио 1" со ссылкой на UPI.

Он рассказал, что купил билет еще в феврале, однако оставил его в машине, среди других купонов, и забыл о нем. Через несколько месяцев, обнаружив свои запасы, мужчина решил проверить их на парковке, где и узнал о выигрыше. В итоге он был так удивлен, что забыл заправиться.

Победитель добавил, что играет уже много лет и что это самое крупное из того, что он выигрывал. Он не рассказал, что будет делать с деньгами, но отметил, что оставит часть суммы для внуков.

Ранее рекордную сумму для страны выиграл житель Чехии – сумма его выигрыша составила 2,911 миллиарда крон, то есть 120 миллионов евро. Согласно закону, организатор должен будет выплатить победителю всю сумму за 60 дней, при этом 15%, около 18 миллионов евро, будет передано в казну страны в качестве налога.

