Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 16:53

Политика

Депутат Бурляев заявил, что покинет Госдуму и посвятит себя искусству

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев заявил, что больше не будет баллотироваться в ГД. Об этом он рассказал на творческой встрече в пресс-центре "Россия сегодня", приуроченной к его 80-летнему юбилею.

"Я принял решение еще полтора года назад – больше не баллотироваться, а заниматься творчеством", – цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, у него много творческих планов, в работе находятся три художественных фильма, еще один документальный. Также скоро выйдут три книги. В частности, артист анонсировал создание новой книги о государственной политике. Он отметил, что в Госдуме остается много достойных людей, работающих на благо страны.

Ранее стало известно, что председатели думских комитетов по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко не будут баллотироваться в новый, девятый, созыв Госдумы. По данным СМИ, депутаты не включены ни в партийные списки, ни в перечни кандидатов-самовыдвиженцев.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450.

Читайте также


политикакультура

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика