Депутат Бурляев заявил, что покинет Госдуму и посвятит себя искусству

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Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев заявил, что больше не будет баллотироваться в ГД. Об этом он рассказал на творческой встрече в пресс-центре "Россия сегодня", приуроченной к его 80-летнему юбилею.

"Я принял решение еще полтора года назад – больше не баллотироваться, а заниматься творчеством", – цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, у него много творческих планов, в работе находятся три художественных фильма, еще один документальный. Также скоро выйдут три книги. В частности, артист анонсировал создание новой книги о государственной политике. Он отметил, что в Госдуме остается много достойных людей, работающих на благо страны.

Ранее стало известно, что председатели думских комитетов по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко не будут баллотироваться в новый, девятый, созыв Госдумы. По данным СМИ, депутаты не включены ни в партийные списки, ни в перечни кандидатов-самовыдвиженцев.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450.

