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30 июля, 11:25

Политика

В ЦИК допустили использование беспилотников на выборах во всех регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Беспилотники для доставки избирательной документации в будущем могут применяться во всех регионах страны, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе презентации безэкипажного катера, который будет доставлять документы на выборах в Госдуму девятого созыва.

"Не только в 36 регионах, в которых официально числятся труднодоступные и отдаленные места, а в каждом регионе есть заброшенные поселочки, плохая транспортная доступность в каком-нибудь забытом угле, а там люди живут", – цитирует Памфилову РИА Новости.

Она в беседе с журналистами отметила, что ЦИК не тратит средства на производство беспилотников внутри избирательной системы – это бизнес берет на себя социально ответственную миссию и предоставляет летательные и плавательные аппараты.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.

В заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва вошли 3 133 человека. При этом в перечни кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным избирательным округам, включено 1 667 человек. Всего 40 кандидатов от девяти политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.

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