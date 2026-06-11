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11 июня, 13:23

Политика

Путин назвал выборы в ГД важнейшим внутриполитическим событием

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Выборы в Госдуму станут важнейшим внутриполитическим событием для России, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Российский лидер также обозначил повестку заседания, предложив обсудить дополнительные меры для обеспечения общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов. Затем с докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

Выборы в нижнюю палату парламента состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование будет трехдневным. Право участвовать в выборах имеют 18 российских партий, а без сбора подписей избирателей в голосовании смогут принимать участие лишь 12 партий.

Срок полномочий избранных депутатов составит 5 лет и будет действовать до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

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