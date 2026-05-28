Голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, скорее всего, примет решение о трехдневном голосовании на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе совещания с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах.

Она отметила, что обсуждала данный вопрос с коллегами и что трехдневное голосование – это запрос избирателей, поскольку им так удобнее.

Памфилова добавила, что сейчас в России зарегистрировано 20 политических партий, однако право участвовать в выборах имеют 18 из них. Без сбора подписей избирателей в выборах депутатов Госдумы могут принимать участие 12 политических партий.

Ранее Владимир Путин указывал, что предвыборная кампания 2026 года в России должна пройти в строгом соответствии с законом, а ее итоги должны быть прозрачными и легитимными.

Сами выборы состоятся 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

