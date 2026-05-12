12 мая, 08:31

ЦИК предупредила об ответственности за двойное голосование на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участие в голосовании более одного раза во время одного и того же выборного процесса влечет за собой административную ответственность, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ.

Данное правонарушение, если оно не содержит уголовно наказуемого деяния, квалифицируется по статье 5.22 КоАП РФ. В таком случае гражданину грозит штраф 30 тысяч рублей либо 50 тысяч рублей, если ранее его подвергали аналогичному наказанию. Также штраф в 30 тысяч рублей грозит члену избиркома за незаконную выдачу бюллетеня.

В другом случае поступок гражданина могут квалифицировать по статье 142.2 УК РФ ("Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня"). Для этого человек должен получить бюллетень вместо другого избирателя, чтобы проголосовать более двух раз. За это злоумышленнику грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Для членов избиркома предусмотрены штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы на этот же срок. Если выдача и получение незаконных бюллетеней совершена группой лиц, то наказание составит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Владимир Путин указывал, что предвыборная кампания 2026 года в России должна пройти в строгом соответствии с законом, а ее итоги должны быть прозрачными и легитимными.

Выборный процесс и конкуренция кандидатов не должны оказывать влияния на законодательную работу, добавлял президент РФ. Кроме того, российский лидер призывал жестко пресекать провокации, в том числе из-за рубежа, в преддверии выборов в Госдуму.

Они состоятся 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

