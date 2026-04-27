Путин призвал провести предвыборную кампанию в соответствии с законом

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Предвыборная кампания 2026 года в России должна пройти в строгом соответствии с законом, а ее итоги должны быть прозрачными и легитимными. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на Совете законодателей при Федеральном собрании.

Он отметил, что выборный процесс и конкуренция кандидатов не должны оказывать влияния на законодательную работу.

"Выборный процесс, порой острая конкуренция кандидатов, партий не должны влиять на планомерную, профессиональную законодательную работу и в центре, и в регионах, на местах", – подчеркнул российский лидер.

Глава государства также назвал парламент органом власти, от которого ждут честного служения и результата. Он обратил внимание, что российское законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным и устремленным в будущее.

"Со своей стороны хочу пожелать удачи всем будущим кандидатам на выборах и федерального, и других уровней. Тем более что среди присутствующих, безусловно, такие наверняка есть. Желаю вам успехов", – добавил Путин.

Выборы в нижнюю палату парламента IX созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031-го. Количество мест останется прежним – 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

