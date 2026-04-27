Рэпер Slava Marlow поделился фото поврежденной из-за непогоды машины

Рэпер Slava Marlow (настоящее имя – Артем Готлиб. – Прим. ред.) поделился в телеграм-канале фотографией своей машины, на которую упало дерево во время непогоды в Москве.

На снимке виден сам исполнитель, стоящий на фоне заснеженного капота авто, на котором лежат поломанные ветки.

"Впервые в жизни взял полную страховку", – цитирует пост музыканта телеканал "360".

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег накрыли Москву в понедельник, 27 апреля. Разбушевавшаяся стихия снесла более 110 деревьев в городе, в связи с чем были повреждены автомобили, образовались заторы, а в редких случаях – пострадали люди.

На фоне этого в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. В мегаполисе предупреждение из-за снега и обледенения будет актуально до 21:00 27-го числа, а из-за сильного ветра – до 03:00 следующего дня. Последнее также распространяется и на область.