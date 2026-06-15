В России предложили ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%

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В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о включении в договоры между маркетплейсами и продавцами "условия о комиссионном вознаграждении выше 20% стоимости реализованного товара".

"ЛДПР предлагает запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги – их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. <...> Кроме того, маркетплейсы должны перечислять деньги продавцам не дольше чем спустя пять дней с момента получения товара покупателем", – заявил Слуцкий.

Согласно представленным данным, в 2026 году комиссии крупных онлайн-платформ для продавцов выросли до 31–33%, а в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше, что приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Также увеличились сроки перечисления средств: с 9–15 до 24–27 дней, а иногда и до месяца.

Слуцкий отметил, что такие условия создают кассовые разрывы для малого и среднего бизнеса. Продавцы вынуждены либо пользоваться платной услугой досрочного вывода средств, либо повышать цены, перекладывая издержки на покупателей. Кроме того, маркетплейсы нередко навязывают платные рекламные инструменты и услуги по внедрению маркировок, что подрывает принципы добросовестной конкуренции.

По мнению лидера ЛДПР, реализация предложенных мер поможет снизить нагрузку на МСП, повысить прозрачность условий работы на маркетплейсах и сдержать рост цен.

Ранее в Госдуме предложили ввести на маркетплейсах двухфакторную проверку возраста покупателей при заказе товаров с пометкой "18+". Также депутат Дмитрий Свищев потребовал, чтобы маркетплейсы каждый месяц отчитывались перед Роспотребнадзором о числе отклоненных заказов от несовершеннолетних.

