Продавцов ювелирных изделий в РФ обяжут сообщать клиентам о происхождении камней

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Правительство РФ подписало постановление, согласно которому продавцы ювелирных изделий обязаны будут сообщать клиентам о происхождении камней с 1 сентября. Это следует из материалов на сайте Минфина.

Согласно новым правилам, бриллиантами можно будет называть только природные алмазы. Нововведение должно защитить права покупателей.

Ранее ювелир рассказал, как отличить поддельное украшение от оригинального. Он подчеркнул, что никто никогда не будет продавать ювелирные изделия дешевле текущего курса золота и серебра, поэтому всегда стоит обращать на это внимание.

Кроме того, не стоит вестись на большие скидки на маркетплейсах. Также не следует приобретать украшения в подворотнях.

