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03 августа, 16:01

Происшествия

Бывший начальник Казанского вокзала получил 8,5 года колонии за взятку

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по коррупционному делу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как установило следствие, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года Черников вымогал у предпринимателя деньги за общее покровительство при ведении коммерческой деятельности на территории вокзала. Таким образом он получил 1,3 миллиона рублей.

Также суд назначил ему штраф в 6,5 миллиона рублей и лишил на 10 лет права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Ранее суд в Москве приговорил заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова к 20 и 19 годам лишения свободы соответственно по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений.

Кроме того, Зайнуллину был назначен штраф почти 500 миллионов рублей, а Базарову – 500 миллионов. Также им на 10 лет запрещено занимать должности на госслужбе.

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