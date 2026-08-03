03 августа, 16:54Город
Пожарный извещатель сработал в "Москва-Сити" из-за строительных работ
Фото: foto.mos.ru
В башне "Москва-Сити" на Пресненской набережной сработал ручной пожарный извещатель. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.
Прибывшие по адресу Пресненская набережная, дом 12, подразделения провели обследование объекта, в ходе которого не зафиксировали возгорания.
Источник Агентства "Москва" уточнил, что причиной инцидента стало запыление датчиков в ходе проведения строительных работ. На время проверки из здания эвакуировали людей.
Ранее в центре Москвы из торгового центра "Павелецкая Плаза" провели эвакуацию посетителей и сотрудников. В здании прозвучало объявление с просьбой покинуть ТРЦ через все возможные выходы в кратчайшее время. Причину данного решения не уточнили.