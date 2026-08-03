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Новости

Новости

03 августа, 16:54

Город

Пожарный извещатель сработал в "Москва-Сити" из-за строительных работ

Фото: foto.mos.ru

В башне "Москва-Сити" на Пресненской набережной сработал ручной пожарный извещатель. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

Прибывшие по адресу Пресненская набережная, дом 12, подразделения провели обследование объекта, в ходе которого не зафиксировали возгорания.

Источник Агентства "Москва" уточнил, что причиной инцидента стало запыление датчиков в ходе проведения строительных работ. На время проверки из здания эвакуировали людей.

Ранее в центре Москвы из торгового центра "Павелецкая Плаза" провели эвакуацию посетителей и сотрудников. В здании прозвучало объявление с просьбой покинуть ТРЦ через все возможные выходы в кратчайшее время. Причину данного решения не уточнили.

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