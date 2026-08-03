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03 августа, 17:35

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ABC: в Австралии выявили первый случай массовой гибели птиц из-за вируса гриппа H5

В Австралии выявили первый случай массовой гибели птиц из-за вируса гриппа H5

Фото: legion-media.com/Dmitrii Melnikov

В Австралии зафиксировали первый случай массовой гибели птиц из-за вируса гриппа H5. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал ABC.

Речь идет о популяции больших хохлатых крачков, которые обитают на острове у юго-восточного побережья материка.

Австралийский министр сельского хозяйства Джули Коллинз отметила, что страна ожидала такое развитие событий. Она указала, что невозможно избежать большого числа жертв среди животных из-за распространения этого вируса в дикой природе.

При этом Коллинз подчеркнула, что ситуация с инфекцией не коснулась домашних птиц, риск для здоровья людей остается низким. В Австралии уже зарегистрировали 78 случаев птичьего гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вспышки гриппа у дикой и домашней птицы фиксировались в 2025 году в 8 регионах России. В результате диагностики биоматериала выяснилось, что вирусы гриппа подтипа А(H5N1) спровоцировали случаи заболевания.

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