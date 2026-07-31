Белый дом подтвердил лабораторное происхождение COVID-19: согласно опубликованному расследованию, вирус возник в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане, где не соблюдались меры безопасности. Генпрокурор США начал расследование в отношении бывшего главного инфекциониста Энтони Фаучи, чей институт через посредников выделял гранты на опасные исследования в Китае.

Сам Фаучи не отрицает финансирование, но утверждает, что вирусы не могли генетически превратиться в COVID-19. Российский вирусолог Виталий Зверев заявил, что американцы работали над вирусом, перенесли исследования в Ухань и финансировали их, однако их выброс, по его мнению, был результатом неадекватной работы, а не умысла.

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