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31 июля, 12:24

Происшествия

Температура лесного пожара на западе Турции достигла 441 градуса

Фото: legion-media.com/JNA Press/Sipa USA

Температура в эпицентре лесного пожара в районе Чине турецкой провинции Айдын достигла 441 градуса. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, передает газета Star.

"Работы по тушению пожара с воздуха и земли будут продолжаться непрерывно до его полной ликвидации. Из-за постоянно меняющегося направления ветра пожарным приходится работать в сложных условиях", – заявил Юмаклы.

В районе Чине на борьбу с огнем направлены 9 вертолетов, 3 самолета, 42 пожарные машины, 9 водовозов и 4 бульдозера. В результате пожара повреждены 5 домов, еще 30 жилых домов эвакуированы в качестве меры предосторожности. Из 4 населенных пунктов также вывезли сельскохозяйственных животных.

Одновременно продолжается тушение лесного пожара в провинции Балыкесир. Здесь во время тушения пострадали 4 человека, в том числе 2 пожарных и сотрудник лесной службы. Из зон риска эвакуированы жители нескольких населенных пунктов.

Министр также отметил, что пожар в районе Фетхие полностью ликвидирован, а возгорания в районах Гемеч, Аланья и Гюльнар-Айдынджик в провинции Мерсин в значительной степени локализованы.

Кроме того, пожары тушат во Франции и ряде других стран Европы, где с начала лета установилась сильная жара. Наивысший уровень погодной опасности объявили в нескольких регионах.

Число эвакуированных на юго-западе Франции из-за лесных пожаров составило 220 тысяч человек. Местных жителей вывезли из населенных пунктов на юго-востоке Аркашонского залива, а также вблизи коммун Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио и Сеста. Площадь пожаров в стране достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия.

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