Пляжный отдых в Турции подешевел на 10–15% в октябре

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Стоимость пакетных туров на курорты Турции с вылетом в октябре 2026 года на 10–15% ниже, чем с вылетом в июне. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Аналитическая служба АТОР провела мониторинг цен на туры "все включено" на побережье Антальи. Специалисты сравнивали минимальную стоимость туров на 10 ночей на двоих с вылетом из Москвы и базовым размещением в отелях различных категорий.

В октябре ряд турецких гостиниц не смогут заполнить все свои номера, поэтому владельцы отелей начали снижать стоимость проживания. Особенно это заметно в бюджетных гостиницах Антальи: приобретая тур на октябрь сейчас, можно получить скидку около 10 тысяч рублей.

Снижение загрузки некоторых туристических объектов, как отметили эксперты, связано с тем, что в октябре семьи чаще выбирают другие направления, в частности Египет, где в этот период теплее море и приятнее климат. Эксперты также отметили, что значительного снижения цен на отдых в Турции в октябре ожидать не стоит.

Существующее "ценовое окно" в середине сентября оптимально для покупки туров на октябрь в Анталью, особенно в качественные отели. В ассоциации напомнили, что октябрь остается одним из самых дешевых месяцев всего пляжного сезона в Турции.

В середине – второй половине октября в Анталье дневная температура воздуха обычно составляет 23–26 градусов в тени, море прогретое – 24–25 градусов. Дожди возможны, но короткие.

Туроператоры указали, что в 2026 году спрос на октябрьский пляжный отдых в Турции может показать результаты прошлого года или немного выше. Турция в этом году занимает второе место после Египта по объему бронирований на осенние школьные каникулы.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026–2027 годов вырос на 30%. Отмечалось, что интерес российских туристов к такому формату путешествий стал особенно заметен после пандемии. В настоящее время путешественники активно бронируют круизы на Новый год.