Больше 60% российских школьников могут получить "текстовую шею" из-за гаджетов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Длительное использование гаджетов может негативно сказываться на здоровье школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РГПУ имени А. И. Герцена.

Исследование среди учеников 6–8-х классов показало, что электронные устройства занимают значительную часть их дня. По словам автора исследования, доцента кафедры здоровьесбережения и основ медицинских знаний РГПУ Елены Колтыгиной, более 64% опрошенных проводят за компьютером или смартфоном от четырех до десяти часов, тогда как менее четырех часов гаджетами пользуются 36% подростков. Доля тех, кто ограничивает такое время двумя часами, составляет всего 7%.

При этом у 61% школьников возникают неприятные ощущения в глазах. У такого же количества участников обнаружили хотя бы один признак нарушения зрения или осанки. Регулярно заниматься зарядкой, согласно результатам опроса, привыкли лишь 8% детей.

Колтыгина связала ситуацию с сокращением двигательной активности школьников. По сравнению с предыдущими десятилетиями дети стали меньше двигаться, что, по словам специалиста, способствует развитию гиподинамии и снижению функциональных возможностей организма.

Эксперт также отметила, что нарушения зрения у детей нередко сочетаются с проблемами позвоночника: заболевания выявляются у 80% школьников с офтальмологическими нарушениями.

Одной из проблем, связанных с привычкой долго смотреть в смартфон с наклоненной вперед головой, является синдром "текстовой шеи". При таком положении увеличивается нагрузка на шейный отдел и нарушается баланс мышц. Это может стать причиной головных болей и проблем с осанкой.

Чтобы снизить риски, Колтыгина советует соблюдать правила цифровой гигиены. Для защиты зрения она рекомендует использовать принцип "20–20–20" – каждые 20 минут работы за компьютером в течение 20 секунд нужно 20 раз моргать.

Важна и организация рабочего места. Экран должен находиться на уровне глаз, а локти – лежать на столе под прямым углом. При сидении спина должна опираться на спинку стула, причем на сиденье следует размещать две трети бедра. Колени и голеностопные суставы должны быть согнуты под прямым углом.

По словам Колтыгиной, правильную посадку при работе с гаджетами необходимо сформировать у ребенка как привычку. В этом, отметила специалист, большое значение имеет пример родителей, учителей и воспитателей.

Ранее врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал о вредных для здоровья школьников привычках. Специалист посоветовал детям делать перерывы каждые 20–30 минут при длительной сидячей работе и больше двигаться. Кроме того, он призвал родителей следить за тем, чтобы дети не носили рюкзаки на одном плече и не сидели долго, поджав под себя одну ногу.