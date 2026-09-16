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16 сентября, 20:09

Спорт

Столичный "Спартак" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Фото: 123RF.com/thesohailmart

Московский хоккейный клуб "Спартак" одержал гостевую победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В первом периоде Александр Беляев и Егор Яковлев забили по голу. Вторая 20-минутка прошла без заброшенных шайб. На 44-й минуте Владимир Ткачев вывел хозяев вперед, однако Беляев ответил вторым голом и сравнял счет. На 52-й минуте Герман Рубцов использовал отложенный штраф и принес гостям победу.

В следующем матче "Спартак" сыграет в Челябинске с "Трактором" 18 сентября. После четырех игр столичная команда занимает четвертое место в Конференции "Запад", набрав шесть очков.

Международная федерация хоккея ранее продлила на 2027 год отстранение российских команд от соревнований. Причиной стали "сохраняющиеся проблемы с безопасностью и неподкупностью в спорте". При этом других комментариев организация по этому вопросу не дала.

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